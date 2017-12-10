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Amnesty International закликала посилити захист активістів-правозахисників

Неділя, 10 грудня 2017, 00:53

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International із нагоди Дня прав людини закликала посилити захист активістів-правозахисників.

Про це йдеться у заяві організації у зв'язку з міжнародним Днем прав людини, який відзначають 10 грудня, передає DW.

"Історичне досягнення - дотримання прав людини - перебуває під постійною загрозою", - застерігає Amnesty International.

Особливе занепокоєння у правозахисників викликають випадки перевищення влади, що часто призводять до смертельних наслідків. 

За даними організації, у 2016 році в світі було вбито понад 280 осіб за те, що вони боролися за свої права та права інших людей.

Як відомо, раніше Amnesty International звинуватила президента Сирії Башара Асада в злочинах проти людства.

Теми: права людини
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