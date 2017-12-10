Amnesty International призвала усилить защиту активистов-правозащитников
Международная правозащитная организация Amnesty International по случаю Дня прав человека призвала усилить защиту активистов-правозащитников.
Об этом говорится в заявлении организации в связи с международным Днем прав человека, который отмечается 10 декабря, передает DW.
"Историческое достижение - соблюдение прав человека - находится под постоянной угрозой", - предостерегает Amnesty International.
Особое беспокойство у правозащитников вызывают случаи превышения власти, которые часто приводят к смертельным исходам.
По данным организации, в 2016 году в мире были убиты более 280 человек за то, что они боролись за свои права и права других людей.
Как известно, ранее Amnesty International обвинила президента Сирии Башара Асада в преступлениях против человечества.