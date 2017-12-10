У Росії скасували показ українського фільму "Війна заради миру"

Організатори фестивалю "Артдокфест" скасували показ українського фільму "Війна заради миру", замість якого покажуть чеський фільм "Епохальна подорож пана Тржіскі в Росію".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Навколо показу цієї картини в Москві деякими групами людей і ЗМІ була створена нездорова ситуація, стали виникати різного роду звинувачення і погрози. Організатори показу вирішили, що напружена атмосфера навколо демонстрації фільму може привести до небажаних інцидентів на території посольства Чеської республіки", - заявили організатори .

"Але часу і ресурсів підготуватися достатнім чином до цих подій не було <...>. Дотримуючись виключно турботи про комфорт і безпеку гостей, за погодженням з дирекцією "Артдокфесту", було вирішено відмовитися від показу фільму "Війна заради миру", - додали вони.

Також організатори категорично заперечують політичну мотивацію рішення про скасування показу.

Раніше планувалося провести показ "Війни заради миру" Євгенія Титаренка 6 грудня. Потім він був перенесений на 11 грудня на один з майданчиків кіноогляду - в Чеський центр посольства Чехії в Москві.

В анотації до фільму йдеться, що він розповідає "історію про звичайних людей, які стали добровольцями, щоб захищати цілісність своєї країни". Зйомки проходили на Донбасі в 2014-2015 роках. Рейтинг фільму був заявлений як 16+.

Як відомо 10 грудня в Москві на фестивалі "Артдокфест" під час показу фільму про війну в Україні в зал увірвалися невідомі прихильники проросійських сепаратистів і спробували зірвати показ.

День перед тим прихильники сепаратистів прийшли на документальний фільм про війну на Донбасі "Політ кулі" і погрожували організаторам показу.