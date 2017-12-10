Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії скасували показ українського фільму "Війна заради миру"

Неділя, 10 грудня 2017, 14:44

Організатори фестивалю "Артдокфест" скасували показ українського фільму "Війна заради миру", замість якого покажуть чеський фільм "Епохальна подорож пана Тржіскі в Росію".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Навколо показу цієї картини в Москві деякими групами людей і ЗМІ була створена нездорова ситуація, стали виникати різного роду звинувачення і погрози. Організатори показу вирішили, що напружена атмосфера навколо демонстрації фільму може привести до небажаних інцидентів на території посольства Чеської республіки", - заявили організатори .

"Але часу і ресурсів підготуватися достатнім чином до цих подій не було <...>. Дотримуючись виключно турботи про комфорт і безпеку гостей, за погодженням з дирекцією "Артдокфесту", було вирішено відмовитися від показу фільму "Війна заради миру", - додали вони.

Також організатори категорично заперечують політичну мотивацію рішення про скасування показу.

Раніше планувалося провести показ "Війни заради миру" Євгенія Титаренка 6 грудня. Потім він був перенесений на 11 грудня на один з майданчиків кіноогляду - в Чеський центр посольства Чехії в Москві.

В анотації до фільму йдеться, що він розповідає "історію про звичайних людей, які стали добровольцями, щоб захищати цілісність своєї країни". Зйомки проходили на Донбасі в 2014-2015 роках. Рейтинг фільму був заявлений як 16+.

Як відомо 10 грудня в Москві на фестивалі "Артдокфест" під час показу фільму про війну в Україні в зал увірвалися невідомі прихильники проросійських сепаратистів і спробували зірвати показ.

День перед тим прихильники сепаратистів прийшли на документальний фільм про війну на Донбасі "Політ кулі" і погрожували організаторам показу.

Теми: РосіявійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: