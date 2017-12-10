Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России отменили показ украинского фильма “Война ради мира”

Воскресенье, 10 декабря 2017, 14:44

Организаторы фестиваля "Артдокфест" отменили показ украинского фильма "Война ради мира", вместо которого покажут чешский фильм "Эпохальное путешествие пана Тржиски в Россию".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вокруг показа этой картины в Москве некоторыми группами людей и СМИ была создана нездоровая ситуация, стали возникать различного рода обвинения и угрозы. Организаторы показа посчитали, что накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чешкой республики", - заявили организаторы.

"Но времени и ресурсов подготовиться достаточным образом к этим событиям не было <...>. Следуя исключительно заботе о комфорте и безопасности гостей, по согласованию с дирекций "Артдокфеста", было принято решение отказаться от показа фильма "Война ради мира", - добавили они.

Также организаторы категорически отрицают политическую мотивацию решения отмены показа.

Ранее планировалось провести показ "Войны ради мира" Евгения Титаренко 6 декабря. Затем он был перенесён на 11 декабря на одну из площадок киносмотра - в Чешский центр посольства Чехии в Москве.

В аннотации к фильму говорится, что он рассказывает "историю об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны". Съемки проходили на Донбассе в 2014-2015 годах. Рейтинг фильма был заявлен как 16+.

Как известно, 10 декабря в Москве на фестивале "Артдокфест" во время показа фильма про войну в Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и попытались сорвать показ.

День перед тем сторонники сепаратистов пришли на документальный фильм о войне на Донбассе "Полет пули" и угрожали организаторам показа.

Темы: РосcиявойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
Росcия
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: