РФ позбавили права голосу в у Міжнародному союзі біатлоністів

Федерація Росії з біатлону змінила свій статус у Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) через допінг-скандал.

У заяві, оприлюдненій IBU 10 грудня, сказано, що зараз Росія не матиме голосу на з'їздах IBU, але може продовжувати брати участь у заходах, пише Радіо Свобода.

Президент IBU Андерс Бессберг заявив, що рішення буде чинним від початку до кінця сезону 2017-2018 років.

Як йдеться у заяві організації, її виконавчий комітет розгляне можливість відновлення повного членства Російської Федерації пізніше.

Але, як зазначалося, Міжнародний олімпійський комітет спочатку повинен скасувати припинення роботи російського національного комітету, з початку 2017 року ніякі допінгові порушеня російських біатлоністів не мають бути зафіксовані, а Російська федерація біатлону мусить повністю співпрацювати у розслідуванні залучення російських чиновників до "допінгової змови".

IBU також заявив, що його виконавча рада може вирішити продовжити обмеження членства Росії, якщо ці умови не будуть виконані.

Російський викривач державної програми використання допінгу в російському спорті Григорій Родченков, який нині живе у США, раніше заявляв, що біатлон був тим видом спорту, що під час Олімпійських ігор у Сочі перебував у центрі російського державного обману.

Після перших викриттів Родченкова, які він зробив навесні 2015 року, Всесвітнє антидопінгове агентство в липні 2015 року опублікувало доповідь про масове застосування заборонених препаратів у російському спорті.

Як довело міжнародне розслідування, в Росії протягом кількох років широко застосовувалася інституційна допінгова система – створена й підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій.

Це призвело, серед іншого, до заборони участі багатьох російських спортсменів, зокрема, всіх легкоатлетів у всіх офіційних міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації легкої атлетики і недопуску до участі в літніх Олімпійських іграх 2016 року понад ста російських спортсменів, а до літніх Паралімпійських ігор – усіх російських паралімпійців.

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував п'ятьох російських біатлоністів, які брали участь в Сочі-2014.

МОК також відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

Як відомо, збірна Росії перестала займати перше місце в загальному заліку на зимовій Олімпіаді 2014 року, яка проходила в Сочі.