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РФ лишили права голоса в Международном союзе биатлонистов

Понедельник, 11 декабря 2017, 03:35

Федерация России по биатлону изменила свой статус в Международном союзе биатлонистов (IBU) из-за допинг-скандала.

В заявлении, обнародованном IBU 10 декабря сказано, что сейчас Россия не будет иметь голос на съездах IBU, но может продолжать участвовать в мероприятиях, пишет Радио Свобода.

Президент IBU Андерс Бессберг заявил, что решение будет действовать от начала до конца сезона 2017-2018 годов.

Как говорится в заявлении организации, ее исполнительный комитет рассмотрит возможность восстановления полного членства Российской Федерации позже.

Но, как отмечалось, Международный олимпийский комитет сначала должен отменить прекращение работы российского национального комитета, с начала 2017 никакие допинговые нарушения российских биатлонистов не должны быть зафиксированы, а Российская Федерация биатлона должна полностью сотрудничать в расследовании привлечения российских чиновников к "допинговому заговору".

IBU также заявил, что его исполнительный совет может решить продолжить ограничение членства  России, если эти условия не будут выполнены.

Российский обличитель государственной программы использования допинга в российском спорте Григорий Родченков, который сейчас живет в США, ранее заявлял, что биатлон был тем видом спорта, который во время Олимпийских игр в Сочи находился в центре российского государственного обмана.

После первых разоблачений Родченкова, которые он сделал весной 2015 года, Всемирное антидопинговое агентство в июля 2015 года опубликовало доклад о массовом применении запрещенных препаратов в российском спорте.

Как показало международное расследование, в России в течение нескольких лет широко применялась институциональная допинговая система - созданная и поддерживаемая российским государством программа употребление допинга российскими спортсменами и сокрытия этого или подмены проб благодаря сотрудничеству российских спецслужб и лабораторий.

Это привело, среди прочего, к запрету участия многих российских спортсменов, в частности, всех легкоатлетов во всех официальных международных соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетики и недопуска к участию в летних Олимпийских играх 2016 более ста российских спортсменов, а в летних Паралимпийских играх - всех российских паралимпийцев.

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал  пятерых российских биатлонистов, участвовавших в Сочи-2014.

МОК также отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

Как известно, сборная России перестала занимать первое место в общем зачете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая проходила в Сочи.

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Темы: спортРосcияОлимпиада
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