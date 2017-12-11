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Суд чекає Авакова й Яценюка на засіданні про держзраду Януковича

Понеділок, 11 грудня 2017, 09:52

Оболонський райсуд Києва заслухає Арсена Авакова та Арсенія Яценюка у справі про державну зраду, порушену проти екс-президента Віктора Януковича.

Це підтвердив "Українській правді" сам міністр внутрішніх справ Аваков.

О 14-й годині попередньо планують заслухати свідчення Яценюка, а о 16-й Авакова.

Оболонський райсуд станом на 10:50 понеділка уже почав слухання справи.  

Адвокат об'єднання "Aver Lex" Віталій Сердюк приніс заяву про повернення в процес у справі про держзраду: Янукович хоче участі Сердюка у допиті свідків.

Як відомо, у липні Янукович відкликав своїх адвокатів із судового процесу про державну зраду. Йому призначали державних захисників.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що 11 грудня в Оболонському суді "будуть допитані два свідки сторони обвинувачення".

Водночас, на 10:00 у Печерському райсуді Києва призначили засідання з розгляду клопотання ГПУ про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича у справі про розстріли на Майдані у 2014 році. Туди Сердюк не прийшов.

"Українська правда", "Інтерфакс-Україна"

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Теми: справа про держзрадуЯнуковичсуд
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