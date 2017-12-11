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Суд ждет Авакова и Яценюка на заседании о госизмене Януковича

Понедельник, 11 декабря 2017, 09:52

Оболонский райсуд Киева заслушает Арсена Авакова и Арсения Яценюка по делу о государственной измене, возбужденном против экс-президента Виктора Януковича.

Это подтвердил "Украинской правде" сам министр внутренних дел Аваков.

В 14 часов предварительно планируют заслушать показания Яценюка, а в 16 – Авакова.

Оболонский райсуд по состоянию на 10:50 понедельника уже начал слушание дела.

Адвокат объединения "Aver Lex" Виталий Сердюк принес заявление о возвращении в процесс по делу о госизмене: Янукович хочет участия Сердюка в допросе свидетелей.

Как известно, в июле Янукович отозвал своих адвокатов из судебного процесса о государственной измене. Ему назначали государственных защитников.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что 11 декабря в Оболонском суде "будут допрошены два свидетеля стороны обвинения".

В то же время, на 10:00 в Печерском райсуде Киева назначили заседание по рассмотрению ходатайства ГПУ о разрешении на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году. Туда Сердюк не пришел.

"Украинская правда", "Интерфакс-Украина"

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Темы: дело о госизменеЯнуковичсуд
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