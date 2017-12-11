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Окупанти знову затримали кримського татарина

Понеділок, 11 грудня 2017, 10:01
Окупанти знову затримали кримського татарина

В окупованому Росією Криму нове затримання - доставлений до відділення "поліції" кримський татарин Рустем Османов.

Про це повідомляє в Facebook група "Кримська солідарність".

Близько години тому надійшло повідомлення від матері Османова, що проживає в Бахчисараї, про те, що невідомі люди приїхали і відвезли його в невідомому напрямку.

Пізніше активісти з'ясували, що він доставлений до місцевого "райвідділку внутрішніх справ".

"Разом з ним його батько. Причини його затримання з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

За інформацією матері, вже у понеділок щодо Османова відбудеться суд.

"Чому, я не знаю. Він ніколи нічого не порушував, зразковий взагалі", - сказала вона.

 
Рустем Османов з дітьми

За попередньою інформацією від адвоката, Османову закидають порушення порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування, а також участь в несанкціонованому зібранні, мітингу, демонстрації, ході або пікетуванні, які спричинили перешкоди для об'єктів життєзабезпечення або доступу громадян до об'єктів.

Затриманому загрожує штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк до 100 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Як відомо із дослідження експертів Кримської правозахисної групи, з 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі на півострові в рамках політично мотивованих кримінальних справ.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариокупаціянадзвичайна подія
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