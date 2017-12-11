Через рік зарплата українців може підскочити до 10 тисяч – Гройсман
Понеділок, 11 грудня 2017, 12:59
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує підвищення середньої зарплати у 2018 році на 35%.
Про це він заявив у понеділок під час зустрічі з регіональними ЗМІ, передає прес-служба Кабміну.
За словами Гройсмана, уряд заклав на наступний рік мінімальну зарплатню у 3723 гривень. "Далі будемо дивитися, якщо економіка дозволить – будемо піднімати", - зазначив він.
"Але ще одне питання – довести середню зарплату в державі в 2018 році до 10 тис. грн – при такому ж курсі та цінах, як сьогодні. Сьогодні маємо 7400 грн. Думаю, на кінець наступного року можемо вийти на 10 тисяч", - додав прем'єр-міністр.
Як відомо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що з наступного року планує підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 гривень.
Українська правда