Через рік зарплата українців може підскочити до 10 тисяч – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує підвищення середньої зарплати у 2018 році на 35%.

Про це він заявив у понеділок під час зустрічі з регіональними ЗМІ, передає прес-служба Кабміну.

За словами Гройсмана, уряд заклав на наступний рік мінімальну зарплатню у 3723 гривень. "Далі будемо дивитися, якщо економіка дозволить – будемо піднімати", - зазначив він.

"Але ще одне питання – довести середню зарплату в державі в 2018 році до 10 тис. грн – при такому ж курсі та цінах, як сьогодні. Сьогодні маємо 7400 грн. Думаю, на кінець наступного року можемо вийти на 10 тисяч", - додав прем'єр-міністр.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що з наступного року планує підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 гривень.