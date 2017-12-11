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"Динамо" й "Шахтар" дізналися суперників на плей-офф єврокубків

Понеділок, 11 грудня 2017, 13:33

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" отримали суперників по плей-офф єврокубків з футболу.

Жеребкування пройшло у швейцарському Ньйоні.

Так, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" гратиме з італійською "Ромою".

З інших пар плей-офф варто відзначити матчі "Реал" - ПСЖ та "Челсі" - "Барселона".

В 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" поміряється силами з грецьким АЕКом.

Матчі плей-офф обох турнірів пройдуть у лютому 2018 року.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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