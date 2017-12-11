"Динамо" й "Шахтар" дізналися суперників на плей-офф єврокубків
Понеділок, 11 грудня 2017, 13:33
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" отримали суперників по плей-офф єврокубків з футболу.
Жеребкування пройшло у швейцарському Ньйоні.
Так, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" гратиме з італійською "Ромою".
З інших пар плей-офф варто відзначити матчі "Реал" - ПСЖ та "Челсі" - "Барселона".
В 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" поміряється силами з грецьким АЕКом.
Матчі плей-офф обох турнірів пройдуть у лютому 2018 року.
Микола Аврамчук для УП