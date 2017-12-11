"Динамо" и "Шахтер" получили соперников на плей-офф еврокубков

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по плей-офф еврокубков по футболу.



Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.



Так, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с итальянской "Ромой".



Из других пар плей-офф стоит отметить матчи "Реал" - ПСЖ и "Челси" - "Барселона".



В 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" померится силами с греческим АЕКом.



Матчи плей-офф обоих турниров пройдут в феврале 2018 года.