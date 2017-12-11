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Клімкін: Київ виконає рекомендації "Венеціанки" щодо закону про освіту

Понеділок, 11 грудня 2017, 16:06

Україна виконає рекомендації Венеціанської комісії стосовно реалізації закону про освіту, яка готуватиметься в тісному контакті з національними громадами.

Про це у своїй колонці на "Європейській правді" написав глава МЗС України Павло Клімкін.

За його словами, Венеційська комісія констатувала, що український закон, будучи рамковим, залишає достатній простір для повноцінного вивчення учнями з національних меншин рідної мови. 

Конкретні ж положення й деталі мають бути закріплені в окремому Плані реалізації закону "Про освіту", а потім, якщо необхідно, то і в Законі "Про загальну середню освіту", який саме зараз розробляється.

"Як і рекомендує комісія, ці положення і документи готуватимуться в тісному контакті з самими національними громадами" - зазначив Клімкін.

Він також наголосив, що для української сторони все ж надзвичайно важливо, що "Венеціанка" назвала посилення позицій державної української мови в освіті та обов’язковість її вивчення всіма громадянами країни не тільки законними, але й похвальними.

Нагадаємо, 8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

У рішенні йдеться, що сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість для всіх громадян є "законною і навіть похвальною метою держави". Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами, які є шляхом до подолання існуючих нерівностей та сприяють ефективнішій інтеграції в суспільстві осіб, що належать до національних меншин.

Окрім того, Венеціанська комісія у своєму висновку зазначила, що Україні варто внести зміни у "мовну статтю" закону "Про освіту", переглянувши заборону викладання російською мовою.

Детальніше читайте публікацію Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Текст документа

"Українська правда" у Threads

Теми: мовазаконодавство
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