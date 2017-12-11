Климкин: Киев выполнит рекомендации "Венецианки" по закону об образовании

Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по реализации закона об образовании, которая будет готовиться в тесном контакте с национальными общинами.

Об этом в своей колонке на "Европейской правде" написал глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, Венецианская комиссия констатировала, что украинский закон, будучи рамочным, оставляет достаточное пространство для полноценного изучения учениками из национальных меньшинств родного языка.

Конкретные же положение и детали должны быть закреплены в отдельном Плане реализации закона "Об образовании", а затем, если необходимо, то и в Законе "Об общем среднем образовании", который именно сейчас разрабатывается.

"Как и рекомендует комиссия, эти положения и документы будут готовиться в тесном контакте с самими национальными общинами", - отметил Климкин.

Он также отметил, что для украинской стороны все же чрезвычайно важно, что "Венецианка" назвала усиление позиций государственного украинского языка в образовании и обязательность его изучения всеми гражданами страны не только законным, но и похвальным.

Напомним, 8 декабря Венецианская комиссия приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" касательно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

В решении говорится, что содействие усилению государственного языка и его обязательность для всех граждан является "законной и даже похвальной целью государства". То же самое касается и государственных мер по изучению языка всеми гражданами, которые являются путем к преодолению существующих неравномерностей и способствуют эффективной интеграции в общество лиц, относящихся к национальным меньшинствам.

Кроме того, Венецианская комиссия в своем заключении отметила, что Украине стоит внести изменения в "языковой статью" закона "Об образовании", пересмотрев запрет преподавания на русском языке.

Подробнее читайте публикацию Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Текст документа