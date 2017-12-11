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Окупанти присудили штраф, затриманому вранці кримському татарину

Понеділок, 11 грудня 2017, 17:21

Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд оштрафував затриманого вранці кримськотатарського активіста Рустема Османова на 10 тисяч рублів.

Про це повідомляє "Крим Реалії".

Суд звинуватив активіста в "порушенні встановленого порядку проведення масового заходу, що спричинило за собою перешкоди транспорту та/або пішоходам" (частина 6.1 статті 20.2 російського Кодексу про адмінправопорушення).

Так, звинувачення стверджує, що Османов та інші активісти перешкоджали проїзду машин і руху пішоходів під час обшуків в будинку іншого активіста Сейдамета Мустафаєва.

"Фактично його вина не доведена. В адміністративній справі присутні рапорти поліцейських і показання свідків, які були присутні в інших адміністративних справах. Людину фактично звинуватили в тому, чого він не робив, але суд вину побачив", - розповів юрист Рустем Кямілєв.

Повідомляється, що захист має намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції, а також в Європейському суді з прав людини.

Видання також зазначає, що підтримати активіста прийшло приблизно 30 осіб, але на суд не пустили нікого, крім дружину та батьків, хоча засідання було відкритим.

Як відомо, в понеділок вранці в окупованому Росією Криму затримали кримського татарина Рустема Османова.

Згідно з дослідженням експертів Кримської правозахисної групи, з 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі на півострові в рамках політично мотивованих кримінальних справ.

Теми: Кримкримські татариправа людини
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