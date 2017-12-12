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Грузія не отримала відповідь Києва про Саакашвілі

Вівторок, 12 грудня 2017, 07:59

Грузія поки не отримувала відповідь України на запит про екстрадицію екс-президента Міхеіла Саакашвілі.

Про це міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила у вівторок в інтерв'ю тбіліській телекомпанії "Імеді", повідомляє ТАСС.

"Грузія поки не отримувала жодної відповіді від української сторони на запит про екстрадицію Міхеіла Саакашвілі", – сказала вона.

"Що стосується здійснюваного в Україні розслідування справи щодо Міхеіла Саакашвілі, то це є внутрішньою справою України", – додала Цулукіані

10 грудня міністр культури Грузії Міхеіл Георгадзе заявив, що Тбілісі "не має наміру скасовувати запит про екстрадицію Саакашвілі", але новий запит в Україну Грузія не направляла.

Як відомо, напередодні Печерський районний суд Києва залишив Саакашвілі на свободі, тоді як Генпрокуратура домагалася домашнього арешту для нього у справі про нібито фінансування акцій протесту Саакашвілі бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком.

У липні президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

У серпні Головна прокуратура Грузії направила запит про екстрадицію Саакашвілі.

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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