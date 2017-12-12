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Грузия не получила ответ Киева о Саакашвили

Вторник, 12 декабря 2017, 07:59

Грузия пока не получала ответ Украины на запрос об экстрадиции экс-президента Михэила Саакашвили.

Об этом министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила во вторник в интервью тбилисской телекомпании "Имеди", сообщает ТАСС.

"Грузия пока не получала какого-либо ответа от украинской стороны на запрос об экстрадиции Михэила Саакашвили", – сказала она.

"Что касается осуществляемого в Украине расследования дела в отношении Михэила Саакашвили, то это является внутренним делом Украины", –добавила Цулукиани

10 декабря министр культуры Грузии Михэил Георгадзе заявил, что Тбилиси "не намерен отменять запрос об экстрадиции Саакашвили", но новый запрос в Украину Грузия не направляла.

Как известно, накануне Печерский районный суд Киева оставил Саакашвили на свободе, тогда как Генпрокуратура добивалась домашнего ареста для него по делу о якобы финансировании акций протеста Саакашвили сбежавшим бизнесменом Сергеем Курченко.

В июле президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

В августе Главная прокуратура Грузии направила запрос об экстрадиции Саакашвили.

Темы: СаакашвилиГрузия
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