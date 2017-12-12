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Один із затриманих кримських татар у важкому стані – адвокат

Вівторок, 12 грудня 2017, 13:49

Один з кримських татар, затриманих 23 листопада у так званій "справі вимагачів", Бекір Дегерменджі знаходиться в дуже важкому стані, йому потрібна вентиляція легенів.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.

За словами юриста, він у вівторок намагався відвідати Дегерменджі в СІЗО, але його не пустили, пояснивши це тим, що затриманий лежить під крапельницею.

Співкамерники кримського татарина розповіли адвокату, що Дегерменджі вже 4-у ніч не спить, може перебувати тільки в сидячому положенні, насилу добирається до туалету.

Семедляєв розповів, що затриманий - інвалід 3 групи, страждає на астму.

Юрист написав низку скарг, як начальнику СІЗО, так і в медсанчастину з вимогою терміново перевести Дегерменджі до спеціалізованого лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги.

"Йому потрібна вентиляція легенів", - зазначив Семедляєв.

Як відомо, раніше у затриманого разом з Дегерменджі кримськотатарського активіста Асана Чапуха в слідчому ізоляторі стався мікроінсульт.

23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Євген Кізілов, УП

Теми: Кримокупаціякримські татари
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