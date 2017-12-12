Один из задержанных крымских татар в тяжелом состоянии – адвокат

Один из крымских татар, задержанных 23 ноября по так называемому "делу вымогателей", Бекир Дегерменджи находится в очень тяжелом состоянии, ему нужна вентиляция легких.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По словам юриста, он во вторник пытался навестить Дегерменджи в СИЗО, но его не пустили, объяснив это тем, что задержанный лежит под капельницей.

Сокамерники крымского татарина рассказали адвокату, что Дегерменджи уже 4-ю ночь не спит, может находиться только в сидячем положении, с трудом добирается до туалета.

Семедляев рассказал, что задержанный - инвалид 3 группы, страдает астмой.

Юрист написал ряд жалоб, как начальнику СИЗО, так и в медсанчасть с требованием срочно перевести Дегерменджи в специализированное лечебное учреждение для оказания необходимой медпомощи.

"Ему требуется вентиляция легких", - отметил Семедляев.

Как известно, ранее у задержанного вместе с Дегерменджи крымскотатарского активиста Асана Чапуха в следственном изоляторе случился микроинсульт.

23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

Евгений Кизилов, УП