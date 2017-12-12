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МОК довічно відсторонив 6 російських спортсменок

Вівторок, 12 грудня 2017, 16:34

Комісія Міжнародного олімпійського комітету довічно усунула шістьох хоккеісток збірної Росії від Олімпійських ігор.

Про це повідомляється на офіційному сайті комітету.

Таке рішення було прийнято за підсумками роботи комісії МОК, яка займалася перевіркою допінг-проб російських спортсменів з домашніх ігор.

Відзначається, що Інну Дюбанок, Катерину Лебедєву, Катерину Пашкевич, Анну Шибанову, Катерину Смоленцеву та Галину Скибу відсторонили за порушення антидопінгових правил на Олімпіаді-2014 в Сочі.

Також там додають, що комісія розглядала справу ще однієї спортсменки, але вона була закрита без застосування санкцій.

У комітеті уточнюють, що на даний момент дисциплінарна комісія розглядає 46 справ про порушення на Олімпіаді в Сочі.

Раніше повідомлялося, Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхенчхан.

Участь в Олімпіаді-2018 зможуть прийняти лише ті російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінг і зможуть виступити тільки під нейтральним прапором.

Як відомо, збірна Росії перестала займати перше місце в загальному заліку на зимовій Олімпіаді 2014 року, яка проходила в Сочі. Це сталося після того, як Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував ще одного російського чемпіона - бобслеїста Олександра Зубкова.

Теми: спортРосіяОлімпіада
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