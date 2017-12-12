МОК пожизненно отстранил 6 российских спортсменок

Комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила шестерых хоккеисток сборной России от Олимпийских игр.

Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Такое решение было принято по итогам работы комиссии МОК, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с домашних игр.

Отмечается, что Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скибу отстранили за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Также там добавляют, что комиссия рассматривала дело еще одной спортсменки, но оно было закрыто без применения санкций.

В комитете уточняют, что на данный момент дисциплинарная комиссия рассматривает 46 дел о нарушениях на Олимпиаде в Сочи.

Ранее сообщалось, Международный Олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

Участие в Олимпиаде-2018 смогут принять лишь те российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг и смогут выступить только под нейтральным флагом.

Как известно, сборная России перестала занимать первое место в общем зачете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая проходила в Сочи. Это случилось после того, как Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще одного российского чемпиона - бобслеиста Александра Зубкова.