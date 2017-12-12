ГПУ закінчила досудове розслідування щодо Лавриновича

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування щодо колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, якого підозрюють у захопленні державної влади.

Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає "Радіо Свобода".

"Лавриновичу і його захисту надали можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Питання про вручення обвинувального акту вирішується після ознайомлення з матеріалами справи", – розповів Горбатюк.

Як відомо, ГПУ звинувачує Лавриновича в участі в організації конституційного перевороту в 2010 році.

Зокрема, екс-міністр підозрюється в організації незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни до чинної Конституції України за допомогою внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року і його офіційного опублікування.