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ФІФА заблокувала онлайн-купівлю в Криму квитків на ЧС-2018

Середа, 13 грудня 2017, 10:20

Міжнародна федерація футболу заблокувала жителям анексованого Криму онлайн-купівлю квитків на Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в червні в Росії.

Про це повідомляє в середу сайт "Громадське ТБ".

Сайт ФІФА видає помилку при спробі замовити квитки на території півострова. Неможливо здійснити операцію й при використанні vpn-серверів.

Крім того, Крим позбавлений можливості транслювати поєдинки Мундіалю-2018 в фан-зонах.

За словами так званих "футбольних чиновників" анексованого Росією півострова, це пов'язано із санкціями. Подібна ситуація була з купівлею квитків на Кубок конфедерацій ФІФА, що відбувався в Росії.

Вказаний факт підтвердила заступниця міністра спорту РФ Наталія Паршикова. За її словами, для жителів анексованого Криму організовано продаж квитків через сайт Російського футбольного союзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: футболРосія
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