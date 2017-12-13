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ФИФА заблокировала онлайн-покупку в Крыму билетов на ЧМ-2018

Среда, 13 декабря 2017, 10:20

Международная федерация футбола заблокировала жителям аннексированного Крыма онлайн-покупку билетов на Чемпионат мира по футболу 2018, который состоится в июне в России.

Об этом сообщает в среду сайт "Громадське ТВ".

Сайт ФИФА выдает ошибку при попытке заказать билеты на территории полуострова. Невозможно осуществить операцию и при использовании vpn-серверов.

Кроме того, Крым лишен возможности транслировать поединки Мундиаля-2018 в фан-зонах.

По словам так называемых "футбольных чиновников" аннексированного Россией полуострова, это связано с санкциями. Подобная ситуация была с покупкой билетов на Кубок конфедераций ФИФА, который проходил в России.

Указанный факт подтвердила заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова. По ее словам, для жителей аннексированного Крыму организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза.

Темы: футболРосcия
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