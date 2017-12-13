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У ГПУ порівняли експертизу розмов Саакашвілі з грою "Вгадай мелодію"

Середа, 13 грудня 2017, 12:06
У ГПУ порівняли експертизу розмов Саакашвілі з грою Вгадай мелодію

У Генпрокуратурі вважають, що аналізувати записи розмов Міхеіла Саакашвілі з Сергієм Курченко - це все одно, що вгадувати мелодію з 2 нот, тобто неможливо.

Про це заявив на брифінгу в середу речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Можна порівняти проведення цієї експертизи з завданням вгадати мелодію з 2 нот. Тобто зробити висновок з 2 нот, яка це мелодія, неможливо. Наприклад, ноти "Фа" та "Соль" – вони використовуються в різних музичних творах, але зробити повний висновок, до якого твору вони належать – неможливо", - зазначив він.

З огляду на це Лисенко попросив не вважати висновки попередньої експертизи головними.

"Треба розуміти, що в нас є спеціалізовані структури, які можуть зробити відповідні дослідження", - сказав він.

За словами речника, записів розмов Саакашвілі набагато більше, ніж було продемонстровано. Їх багато годин, й усі записи оригінальні.

Він повідомив, що Генеральна прокуратура готова залучити до експертизи цих записів міжнародних експертів, таких як американське ФБР та британський "Скотланд Ярд". Лисенко повідомив, що рішення про таке залучення приймає суд, якщо йому недостатньо експертизи місцевих фахівців.

Як відомо, експерти вважають, що перша експертиза записів розмов Саакашвілі з Курченком – це є поєднання елементів різних розмов.

5 грудня ГПУ оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і олігарха-втікача Сергія Курченка, на якому вони нібито домовляються про співпрацю.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураСаакашвілі
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