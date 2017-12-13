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ГПУ виправдовується: Монтаж розмов Саакашвілі не робили, то пропаганда РФ

Середа, 13 грудня 2017, 15:48
ГПУ виправдовується: Монтаж розмов Саакашвілі не робили, то пропаганда РФ

У Генпрокуратурі натякають, що не зіставляли зі шматків різних розмов скандальні записи, на яких Міхеіл Саакашвілі нібито домовляється про співпрацю з олігархом-утікачем Сергієм Курченком.

Про це повідомив у Facebook заступник генерального прокурора Євген Єнін.

"Російська пропаганда, як завжди, не відрізняється особливим різнобарв‘ям - знаходять "експертів" з радіо ринків та посилаються на невідомих експертів КНІСЕ", - пише він.

"Єдиний, але суттєвий прокол росіян та їхньої п’ятої колони в Україні - орган слідства (СБУ) та ГПУ не зверталися до КНІСЕ для проведення експертизи "плівок Курченка-Саакашвілі", - додає Єнін.

Але, як відомо, насправді про змонтовані "плівки Курченка-Саакашвілі" розповідали не в КНІСЕ, а експерт з фоноскопії Київської незалежної судово-експертної установи (КНСЕУ) Кирило Усков.

Спеціаліст, який має більше 20 років досвіду, зробив висновок, що запис розмови Саакашвілі з Курченком змонтований із щонайменше 24 фрагментів.

У Генпрокуратурі вважають, що аналізувати записи розмов Міхеіла Саакашвілі з Сергієм Курченко - це все одно, що вгадувати мелодію з 2 нот, тобто неможливо.

5 грудня ГПУ оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і олігарха-втікача Сергія Курченка, на якому вони нібито домовляються про співпрацю.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліКурченкоГенпрокуратура
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