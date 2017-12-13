Луценко розповів про суперечки з президентом

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що під час спілкування з президентом Петром Порошенком бувають "достатньо бурхливі емоції".

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK.

"Це не секрет, що ми з ним спілкуємося (з Петром Порошенком – УП) та обговорюємо ситуацію. Інколи це достатньо бурхливі емоції, тим не менше, у більшості випадків, я розумію логіку його дій. Він розуміє логіку моїх дій", - зазначив генпрокурор.

Він додав, що вважає неправильним виносити назовні свої суперечки з президентом.

"Я вважаю непристойним, неправильним виносити назовні свої суперечки з президентом, хоча вони існують", - заявив Луценко.

Крім того, за його словами, Порошенко не впливає на його роботу стосовно судів над членами "Блоку Петра Порошенка", яких підозрюють у корупції.

"Інше питання, що чомусь яскраво висвітлюється проблема Саакашвілі і кажуть, що Луценко солдат Порошенка і при цьому замовчується, що … із двох з половиною тисяч корупціонерів, яких ми віддали в суд, я думаю, тисячі дві з правлячої партії. Президент ніколи мені цього не забороняє і не вимагає робити якось інакше", - сказав генпрокурор.

Раніше деякі інтернет-ресурси поширили інформацію із посиланням "на джерела", що між президентом Петром Порошенком і Луценком відбулася телефонна розмова, під час якої генпрокурор повідомив про рішення піти з посади, однак на прохання президента глава ГПУ до кінця поточного року залишиться на своєму посту.

У Генеральній прокуратурі кажуть, що чутки про звільнення її очільника Юрія Луценко, які поширюються в ЗМІ, не відповідають дійсності.