Луценко рассказал о спорах с президентом

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что во время общения с президентом Петром Порошенко бывают "достаточно бурные эмоции".

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

"Это не секрет, что мы с ним общаемся (с Петром Порошенко - УП) и обсуждаем ситуацию. Иногда это достаточно бурные эмоции, тем не менее, в большинстве случаев, я понимаю логику его действий. Он понимает логику моих действий", - отметил генпрокурор.

Он добавил, что считает неправильным выносить наружу свои споры с президентом.

"Я считаю неприличным, неправильным выносить наружу свои споры с президентом, хотя они существуют", - заявил Луценко.

Кроме того, по его словам, Порошенко не влияет на его работу по судам над членами "Блока Петра Порошенко", которых подозревают в коррупции.

"Другой вопрос, что почему-то ярко освещается проблема Саакашвили и говорят, что Луценко солдат Порошенко и при этом умалчивается, что ... из двух с половиной тысяч коррупционеров, которых мы отдали в суд, я думаю, тысячи две из правящей партии. Президент никогда мне этого не запрещает и не требует делать как-то иначе", - сказал генпрокурор.

Ранее некоторые интернет-ресурсы распространили информацию со ссылкой "на источники", что между президентом Петром Порошенко и Луценко состоялся телефонный разговор, во время которого генпрокурор сообщил о решении уйти с должности, однако по просьбе президента глава ГПУ до конца текущего года останется на своем посту.

В Генеральной прокуратуре говорят, что слухи об увольнении ее главы Юрия Луценко, которые распространяются в СМИ, не соответствуют действительности.