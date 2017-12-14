Маккейна шпиталізували через пухлину

Американського сенатора Джона Маккейна шпиталізували у зв'язку з побічними ефектами лікування онкологічного захворювання.



Про це повідомляється на сайті політика.



"Сенатор Маккейн у даний час отримує лікування в Медичному центрі Вальтера Ріда для нейтралізації побічних ефектів терапії раку", – йдеться в повідомленні.



"Як завжди, він вдячний своїм лікарям за їхню чудову турботу, а також друзям і прихильникам за їхню підтримку й добрі побажання", – додається у ньому.



"Сенатор Маккейн із нетерпінням чекає повернення на роботу якомога швидше", – зазначає прес-служба сенатора.



Як відомо, в липні у сенатора від штату Арізона, "республіканця" Джона Маккейна після видалення тромбу над лівим оком діагностували агресивну форму раку.



Пізніше він повернувся на роботу. Президент США Дональд Трамп назвав його героєм, а члени Сенату аплодували 81-річному Маккейну.



На початку вересня сенатор повідомив, що "прогноз дуже хороший", але за пару тижнів зізнався, що в боротьбі з раком мозку лікарі дають йому "дуже поганий прогноз".