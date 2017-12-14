Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мін'юст не може показати, кому за 4 роки сплатив 1,5 мільярда

Четвер, 14 грудня 2017, 11:25

У Міністерстві юстиції заявляють, що не ведуть окремого обліку громадян та фірм, яким виплатили відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту на запит проекту "Марлін".

"Ведення окремого обліку стосовно фізичних та юридичних осіб, яким були сплачені кошти згідно рішень Європейського суду з прав людини, не передбачене та Міністерством юстиції не здійснюється", - кажуть у відомстві.

Наводяться лише загальні суми за роками - у 2014 році виплатили 169,8 млн грн, у 2015 році сума виплат значно зросла до 640 млн, у 2016 році – 612,3 млн, у 2017 році з бюджету України виплатили 56,9 млн грн.

 
 
 

Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень протягом 2015 року.

У Мін'юсті стверджують, що виплатили ці гроші київській компанії "Золотий мандарин ойл" за рішенням Європейського суду з прав людини і зробили це законно.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юстНАБУсудскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: