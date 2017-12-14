Минюст не может показать, кому за 4 года уплатил 1,5 миллиарда

В Министерстве юстиции заявляют, что не ведут отдельного учета граждан и фирм, которым выплатили возмещение по решениям Европейского суда по правам человека.

Об этом говорится в ответе Минюста на запрос проекта "Марлин".

"Ведение отдельного учета физических и юридических лиц, которым были уплачены средства согласно решениям Европейского суда по правам человека, не предусмотрено и Министерством юстиции не осуществляется", - говорят в ведомстве.

Приводятся только общие суммы по годам - в 2014 году выплатили 169,8 млн грн, в 2015 году сумма выплат значительно возросла до 640 млн, в 2016 году – 612,3 млн, в 2017 году из бюджета Украины выплатили 56,9 млн грн.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц Министерства юстиции в растрате более 54 миллионов гривен в течение 2015 года.

В Минюсте утверждают, что выплатили эти деньги киевской компании "Золотой мандарин ойл" по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно.