У бюджеті Києва-2018 зникли 50 мільйонів на велоінфраструктуру – велоспільноти

Велосипедні ініціативи Києва заявляють, що у проекті бюджету Києва на 2018 рік зникли 50 мільйонів гривень, заплановані на розвиток велоінфраструктури.

Про це йдеться у зверненні Асоціації велосипедистів Києва до Київарди та Київської адміністрації.

"Київська міська рада опублікувала проект рішення з бюджетом Києва на 2018 рік, в якому не передбачено грошей на велоінфраструктуру в запланованому раніше обсязі.

На розвиток велоінфраструктури у проекті бюджету цього року закладено лише 300 тисяч гривень, з яких 100 тисяч гривень на проектування велоінфраструктури в цілому, і ще 200 тисяч гривень на проектування велодоріжки від Поштової площі до мосту Патона", - йдеться у зверненні.

Велосипедисти наголошують, що це суперечить Стратегії розвитку Києва 2025, де індикатором ефективності стоїть твердження, що 5% поїздок в місті мають відбуватися велосипедом.

В АВК припускають, що рішення про повне урізання коштів на розвиток велоінфраструктури ухвалили односторонньо в Департаменті фінансів КМДА.

"Ми вимагаємо від КМДА бути послідовними, слідувати прийнятій стратегії розвитку міста та дотримуватися обіцянок, публічно даних громадськості. До депутатів Київської міської ради звертаємося з проханням внести у проект бюджету 2018 суму в 50 мільйонів гривень, про яку у своєму поданні просив Департамент транспортної інфраструктури", - заявили в АВК.

У велоспільноті наголошують, що депутати ще можуть внести ці зміни, оскільки бюджет ще не проголосований, а обговорення його у Київраді відбудуться 14 грудня.

Звернення до міської влади сформували спільноти: Асоціація велосипедистів Києва, Велодень Київ, ВелоТроя, Наша епоха, Нічні Велоріверські, Новий київський велотрек, Київ – Велосипедне місто, Київська сотка, Bike in city та Kyiv Night Ride.

Як відомо, Київська адміністрація має намір встановити флагшток з найбільшим прапором країни у центрі міста за 47,5 мільйона гривень.