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В бюджете Киева-2018 исчезли 50 миллионов на велоинфраструктуру – велосообщества

Четверг, 14 декабря 2017, 11:27

Велосипедные инициативы Киева заявляют, что в проекте бюджета Киева на 2018 год исчезли 50 миллионов гривен, запланированные на развитие велоинфраструктуры.

Об этом говорится в обращении Ассоциации велосипедистов Киева к Киевсовету и Киевской администрации.

"Киевский городской совет опубликовал проект решения с бюджетом Киева на 2018 год, в котором не предусмотрено денег на велоинфраструктуру в запланированном ранее объеме.

На развитие велоинфраструктуры в проекте бюджета в этом году заложено только 300 тысяч гривен, из которых 100 тысяч гривен на проектирование велоинфраструктуры в целом и еще 200 тысяч гривен на проектирование велодорожки от Почтовой площади до моста Патона", - говорится в обращении.

Велосипедисты отмечают, что это противоречит Стратегии развития Киева 2025, где индикатором эффективности стоит утверждение, что 5% поездок в городе должны быть на велосипеде.

В АВК предполагают, что решение о полном урезании средств на развитие велоинфраструктуры приняли односторонне в Департаменте финансов КГГА.

"Мы требуем от КГГА быть последовательными, следовать принятой стратегии развития города и соблюдать обещания, публично данные общественности. К депутатам Киевского городского совета обращаемся с просьбой внести в проект бюджета 2018 года сумму в 50 миллионов гривен, о которой в своем представлении просил Департамент транспортной инфраструктуры", - заявили в АВК.

В велосообществе отмечают, что депутаты еще могут внести эти изменения, поскольку бюджет еще не проголосован, а обсуждение его в Киевсовете состоятся 14 декабря.

Обращение к городским властям сформировали сообщества: Ассоциация велосипедистов Киева, Велодень Киев, ВелоТроя, Наша эпоха, Ночные Велориверски, Новый киевский велотрек, Киев – Велосипедный город, Киевская сотка, Bike in city и Kyiv Night Ride.

Как известно, Киевская администрация намерена установить флагшток с самым большим флагом страны в центре города за 47,5 миллиона гривен.

Темы: Киевбюджет
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