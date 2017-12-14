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Путін розповів анекдот, відповідаючи на питання про озброєння РФ

Четвер, 14 грудня 2017, 11:46

Президент Росії Володимир Путін пожартував про московський час, відповідаючи на запитання, чи буде РФ, у разі необхідності, брати участь у збройних "перегонах" країн.

Анекдот про те, як син військового виміняв зброю на годинник, Путін розповів у прямому ефірі сотням журналістів на щорічній прес-конференції.

"До колишнього офіцера приходить син, він сина питає:

- Тут кортик був, де він?

- Не лай мене, я поміняв його на годинник у хлопчика з сусіднього двору.

- Покажи годинник. Так, хороший. А якщо завтра прийдуть бандити до нас, вб'ють мене, матір, братів твоїх, сестру згвалтують. А ти їм що скажеш? Доброго вечора, московський час 12 година 30 хвилин?", - посміявся Путін.

За словами президента РФ, цей "старий анекдот" найкраще може відповісти на питання про те, чи варто озброюватися країні чи ні.

"У цілому, в наступному році у нас в бюджеті передбачено 46 мільярдів доларів на озброєння. Це багато чи мало? У США, наприклад, передбачено 700 мільярдів", - сказав Путін.

За його словами, Росія не може собі дозволити такі ж витрати, як в Америці, проте запевнив, що навіть із 46 мільярдами, у разі необхідності, зможе себе захистити.

Раніше повідомлялося, що Росія приховала від Організації Об'єднаних Націй майже 60 відсотків своїх військових витрат. 

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяпрезидентзброя
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