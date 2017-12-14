Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин рассказал анекдот, отвечая на вопрос о вооружении РФ

Четверг, 14 декабря 2017, 11:46

Президент России Владимир Путин отшутился анекдотом про московское время, отвечая на вопрос, будет ли РФ, в случае необходимости, участвовать в вооруженной "гонке" стран.

Анекдот о том, как сын военного выменял оружие на часы, Путин рассказал в прямом эфире сотням журналистов на ежегодной пресс-конференции.

"К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает:

- Тут кортик был, где он?

- Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика из соседнего двора.

- Покажи часы. Да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?", - посмеялся Путин.

По словам президента РФ, этот "старый анекдот" лучше всего может ответить на вопрос  о том, стоит ли вооружаться стране или нет.

"В целом, в следующем году у нас в бюджете предусмотрено 46 миллиардов долларов на вооружение. Это много или мало? В США, например, предусмотрено 700 миллиардов", - сказал Путин.

По его словам, Россия не может себе позволить такие же расходы, как в Америке, однако заверил, что даже с 46 миллиардами, в случае необходимости, сможет себя защитить.

Ранее сообщалось, что Россия скрыла от Организации Объединенных Наций почти 60 процентов своих военных расходов.

Яна Миланова, УП
Темы: ПутинРосcияпрезиденторужие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Путин
Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
Все новости...
Реклама: