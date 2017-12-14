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Мін'юст таки знайшов реєстр виплат по ЄСПЛ

Четвер, 14 грудня 2017, 14:00

Після заяви про відсутність обліку виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини Мін'юст опублікував посилання на сторінку на своєму сайті, де такий реєстр все ж ведеться.

Ця інформація опублікована на сайті Мін'юсту.

"Уся інформація щодо прийнятих рішень Європейського суду з прав людини та здійснених виплат з боку Мін’юсту по цих рішеннях доступна кожному громадянину", - кажуть в міністерстві.

Повідомляється, що дані про ухвалені рішення можна побачити на сайті ЄСПЛ за посиланням https://hudoc.echr.coe.int/eng# і сайті Верховної Ради України за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/c798.

"Отримати відповідні дані щодо виплати коштів згідно з рішенням ЄСПЛ можна на публічному сайті Міністерства фінансів України за посиланням spending.gov.ua/transaction, ввівши код ЄДРПОУ Міністерства юстиції 0015622 та вибравши період оплати", - йдеться в повідомленні.

Проте, коли редакція "Української правди" спробувала ввести цей номер на сайті Мін'юсту, система повідомила, що потрібно мінімум 8 цифр.

Пізніше міністерство виправило своє повідомлення і додало до коду ЄДРПОУ ще один нуль, вийшло – 00015622. І ця комбінація вже спрацьовує.

Раніше в Міністерстві юстиції заявляли, що не ведуть окремого обліку громадян та фірм, яким виплатили відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень протягом 2015 року.

У Мін'юсті стверджують, що виплатили ці гроші київській компанії "Золотий мандарин ойл" за рішенням Європейського суду з прав людини і зробили це законно.

Українська правда
Теми: Мін'юстсудЄвропаНАБУ
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