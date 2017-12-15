Нові редакції 3 кодексів набули чинності, запрацював новий Верховний Суд

Нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства набули чинності.



Рішення про дату набуття чинності кодексів було ухвалено на пленумі нового Верховного Суду 30 листопада, нагадують "Українські новини".



Нові процесуальні кодекси набули чинності одночасно з початком роботи нового Верховного Суду 15 грудня. При цьому старий Верховний Суд і вищі спецсуди (адміністративний, господарський, спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ) припинили функціонування.



А зміни в Кримінальний процесуальний кодекс, зокрема про обмеження термінів досудового розслідування, набудуть чинності за 3 місяці – 15 березня 2018 року.



Одним із нововведень є поява поняття "зразкова справа" і "типова справа" для прискорення розгляду великої кількості однотипних адміністративних спорів.



Якщо у провадженні одного чи декількох адміністративних судів є типові адміністративні справи, можна звернутися до Верховного Суду для ухвалення "зразкового" рішення. Рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою палатою Верховного Суду в апеляційному порядку.



Також нове процесуальне законодавство запроваджує штрафи для учасників судового засідання за зловживання процесуальними правами.



Крім того, з 15 грудня починає функціонувати в судах інститут наказного провадження і досудового врегулювання спору.



Відповідно до закону, в судах також функціонуватиме єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, яка фактично є втіленням принципу "електронного судочинства".



"Електронний суд" починає функціонувати за 90 днів від дня опублікування Державною судовою адміністрацією в газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про запуск системи.



Крім того, процесуальними кодексами передбачено запровадження фільтрів для касаційного оскарження в залежності від суми спору.



Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №6232, яким передбачено нові редакції 3 процесуальних кодексів та внесення змін до ще 2 кодексів.



Національне антикорупційне бюро і заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос просили президента Петра Порошенка ветувати цей закон. Проте 22 листопада президент його підписав.