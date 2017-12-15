Новые редакции 3 кодексов вступили в силу, заработал новый Верховный Суд

Новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства вступили в силу.

Решение о дате вступления в силу кодексов было принято на пленуме нового Верховного Суда 30 ноября, напоминают "Українські новини".

Новые процессуальные кодексы вступили в силу одновременно с началом работы нового Верховного Суда 15 декабря. При этом старый Верховный Суд и высшие спецсуды (административный, хозяйственный, специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел) прекратили функционирование.

А изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности об ограничении сроков досудебного расследования, вступят в силу через 3 месяца – 15 марта 2018 года.

Одним из новшеств является введение понятия "образцовое дело" и "типичное дело" для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.

Если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела, можно обратиться в Верховный Суд для принятия "образцового" решения. Решение Верховного Суда в образцовом деле подлежит пересмотру Большой палатой Верховного Суда в апелляционном порядке.

Также новое процессуальное законодательство вводит штрафы для участников судебного заседания за злоупотребление процессуальными правами.

Кроме того, с 15 декабря начинает функционировать в судах институт приказного производства и досудебного урегулирования спора.

Согласно закону, в судах также будет функционировать единая судебная информационно-телекоммуникационная система, которая фактически является воплощением принципа "электронного судопроизводства".

"Электронный суд" начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрацией в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о запуске системы.

Кроме того, процессуальными кодексами предусмотрено введение фильтров для кассационного обжалования в зависимости от суммы спора.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект №6232, которым предусмотрены новые редакции 3 процессуальных кодексов и внесение изменений в еще 2 кодекса.

Национальное антикоррупционное бюро и заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос просили президента Петра Порошенко ветировать этот закон. Тем не менее, 22 ноября президент его подписал.