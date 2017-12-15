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Детективы НАБУ вручили подозрение судье Высшего админсуда

Пятница, 15 декабря 2017, 09:52
Детективы НАБУ вручили подозрение судье Высшего админсуда

Антикоррупционные органы сообщили одному из судей Высшего административного суда о подозрении в декларировании недостоверной информации относительно двух квартир.

В сообщении НАБУ не называет имени судьи, но речь может идти об Олеге Голяшкине, у которого 9 августа был обыск на двух объединенных квартирах в Киеве.

13 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одному из судей ВАСУ о подозрении в совершении преступления по ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

По версии следствия, этот судья внес заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 и 2016 годы.

"Речь идет об объектах недвижимости (2 квартиры в центре Киева), владельцами которых являются члены семьи подозреваемого, и которые, согласно п. 2 ч. 1 ст. 46 закона "О предупреждении коррупции", должны быть отражены служителем Фемиды в его ежегодных декларациях", – отмечает НАБУ.

Детективы бюро считают, что судья прибегнул к таким действиям умышленно, "вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у него и членов его семьи недвижимого имущества, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебного жилья в Киеве".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 года по собственным наработками, на основании обращений граждан и публикаций в СМИ. Кроме того, устанавливают другие факты возможного недекларирования судьей имущества.

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Темы: суддекларацииНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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