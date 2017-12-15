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На Луганщині затримали соратника Медведчука, підозрюваного у сепаратизмі

П'ятниця, 15 грудня 2017, 16:28

Голову Харківської територіальної ради руху "Український вибір - право народу" Андрія Лесика затримали у Луганській області і доставили до Київського райсуду Харкова для обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на його помічника Геннадія Соколова.

"Він був на стаціонарному лікуванні в Луганській області, відпросився, щоб привітати цивільну дружину з днем народження, і, коли він приїхав до неї, його затримали", - сказав Соколов.

"Співробітники СБУ затримали незрозуміло на якій підставі, показали постанову слідчого судді від Наталії Єфименко - і все", - додав він.

Помічник зазначив, що Лесика доставили в Київський райсуд Харкова, де йому мали обирати запобіжний захід.

Прес-секретар прокуратури Харківської області  Вита Дубовик підтвердила затримання Лесика і зазначила, що знаходиться у суді по обранню запобіжного заходу для нього.

"Наразі оголошено про перерву, оскільки підозрюваний пише заяву про відвід судді", - сказала Дубовик.

За її словами, вона поки не знає, як Лесик буде аргументувати своє клопотання і чи відбудеться у п'ятницю засідання суду.

Також вона додала, що за статтею 110 ККУ (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене представником влади), за якою підозрюють Лесика, передбачений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без будь-якої альтернативи.

Крім того зауважила, що у прокуратури є докази "винуватості" Лесика і що він тривалий час був у розшуку і переховувався від правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що депутата Харківської міськради від партії "Відродження" Андрія Лесика позбавили депутатського мандату як проросійського депутата-піарника, який не виправдав довіри партії.

Як відомо, 9 травня на Меморіалі Слави в Харкові депутат Андрій Лесик з'явився з георгіївською стрічкою. Унаслідок цього сталася бійка між проукраїнськими активістами та їх опонентами.

Лесик - голова Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

Яна Міланова, УП
Теми: прокуратураХарківЛуганська областьсепаратизмМедведчук
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