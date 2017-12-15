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Агентство по возврату активов пришло к "Вестям" в "Гулливер"

Пятница, 15 декабря 2017, 18:04

Сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами заявляют, что их деятельности оказывают сопротивление в помещениях "Юнисон групп", где расположен офис медиахолдинга "Вести".

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба АРМА.

Так, в ведомстве напомнили, что 28 сентября 2017 Печерский районный суд Киева передал Нацагентству 31, 32 и 33 этажа столичного торгово-офисного комплекса "GULLIVER" для осуществления мероприятий по управлению..

"При попытке сотрудников Национального агентства установить, какие компании находятся на указанных этажах офисного центра, они столкнулись с сопротивлением и нежеланием арендаторов этажа дать возможность доступа в помещения, в том числе 32 этажа офисного центра", - отмечается в заявлении пресс-службы.

При этом, Национальное агентство предполагает, что недопуск ихних работников обусловлено "относительной новизной института управления арестованным имуществом по законодательству Украины и ошибочным восприятием его некоторыми консультантами в области права".

В то же время, "Вести" настаивают на незаконности визита представителей Нацагентства.

"Сотрудники АРМА не предоставили правовых оснований своих полномочий, не уведомили представителей компании о своем приходе заранее, как это предусмотрено законом", - говорится в сообщении издания.

По мнению работников холдинга "Вести", цель действий Нацагентства - "очередная провокационная попытка зафиксировать "недопуск" в помещения Холдинга с целью заполучить зрелищные кадры для новых инсинуаций".

Кроме того, "Вести", ссылаясь на собственные источники, говорят о якобы подготовке "силового захвата холдинга, которое может произойти на следующей неделе".

"PR-шоу, устроенное Агентством, - это способ получить формальные основания для суда, чтобы оправдать "маски-шоу" силовиков", - считают в медиахолдинге.

"Вести" одновременно подчеркивают, что работают в рамках законодательства Украины и всегда готовы к открытому диалогу, но исключительно в рамках правового поля.

Как известно, 14 июля Главная военная прокуратура вместе с Национальной полицией провели комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиахолдинге "Вести".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал тогда, что холдинг связан с преступной схемой "хищения государственных средств режимом Януковича", в частности, Александром Клименко.

Аваков также сообщил, что в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра будет описано и заблокировано имущество группы компании "ЮНИСОН".

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что издание "Вести" вынуждено согласовать условия использования помещений в ТРЦ "Гулливер" с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Темы: СМИмедиа
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