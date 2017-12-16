Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія захопила 2 ядерних сховища у Криму – Клімкін

Субота, 16 грудня 2017, 02:29
Росія захопила 2 ядерних сховища у Криму – Клімкін

В окупованому Криму поза контролем української влади залишились 2 ядерні сховища та понад 1200 радіонуклідних джерел.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час виступу на міністерському засіданні Радбезу ООН, передає Укрінформ.

"Незаконна окупація Криму та російська агресія в Донбаському регіоні України, що ще триває, залишили в Севастополі дослідницький реактор із низьким вмістом збагаченого урану, два ядерні сховища та понад 1200 радіонуклідних джерел без належного контролю українського національного регулятора", – наголосив Клімкін.

"Коли ми говоримо про важливість збереження і зміцнення режиму ядерного нерозповсюдження, ми повинні також мати на увазі, що окупація території України ядерною країною призвела до фактичного розширення географії розгортання ядерної зброї", – підкреслив міністр.

Також він заявив, що "ситуація з ядерною програмою КНДР, яка порушує прийняті Радою Безпеки ООН резолюції, дуже схожа на дії Росії, яка систематично нехтує міжнародними зобов'язаннями".

"Як на мене, дискусія про ядерну програму КНДР дуже схожа на дискусію про Росію. Тут все зводиться до порушення міжнародного права, а тут йдеться про санкції, про заручників. Різниця лише у масштабах", – сказав Клімкін.

Теми: КлімкінРосіяКримядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: