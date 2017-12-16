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Россия захватила 2 ядерных хранилища в Крыму – Климкин

Суббота, 16 декабря 2017, 02:29
Россия захватила 2 ядерных хранилища в Крыму – Климкин

В оккупированном Крыму вне контроля украинской власти остались 2 ядерных хранилища и более 1200 радионуклидных источников.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления на министерском заседании Совбеза ООН, передает Укринформ.

"Незаконная оккупация Крыма и российская агрессия в Донбасском регионе Украины, которая еще продолжается, оставили в Севастополе исследовательский реактор с низким содержанием обогащенного урана, два ядерные хранилища и более 1200 радионуклидных источников без надлежащего контроля украинского национального регулятора", – подчеркнул Климкин.

"Когда мы говорим о важности сохранения и укрепления режима ядерного нераспространения, мы должны также иметь в виду, что оккупация территории Украины ядерной страной привела к фактическому расширению географии развертывания ядерного оружия", – отметил министр.

Также он заявил, что "ситуация с ядерной программой КНДР очень похожа на действия России, которая систематически пренебрегает международными обязательствами".

"Как по мне, дискуссия о ядерной программе КНДР очень похожа на дискуссию о России. Там все сводится к нарушению международного права, а здесь речь идет о санкциях, о заложниках. Разница – только в масштабах",  сказал Климкин.

Темы: КлимкинРосcияКрымядерное оружие
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