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Поліція: За неповний рік - 146 тисяч аварій і понад 3 тисячі жертв

Субота, 16 грудня 2017, 10:35
Поліція: За неповний рік - 146 тисяч аварій і понад 3 тисячі жертв

За період січня-листопада 2017 року в Україні сталося 146 тис. дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3,058 тисяч осіб, травмовано понад 31 тис. осіб. 

Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євген Жуков на підсумковій річній прес-конференції глави Мінінфраструктури, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Жукова, за 2016 рік сталося 155 тис. ДТП, в яких загинули 3,187 тис. осіб і 32 тис. зазнали травм.

"Для зменшення кількості ДТП і смертності у них протягом 2018-2020 років планується впровадження фотовідеофіксації порушень на дорогах, збільшення розмірів штрафів за водіння в нетверезому стані, залишення місця ДТП, керування транспортним засобом без прав, керування особою, позбавленою прав", - заявив Жуков. 

Також планується внести низку змін до законодавства, зокрема до Кодексу про адміністративні правопорушення та до Кримінально-процесуального кодексу, а також провести додатковий набір співробітників до патрульної поліції.

У 2018 році заплановано патрулювання 5,5 тис. км доріг міжнародного і національного значення, а у 2020 році – 9 тис. км у складі 2592 патрульних поліцейських.

Як відомо, раніше у поліції оприлюднили кількість ДТП за участю водіїв у стані алкогольного сп’яніння: за 10 місяців поточного року сталося 965 таких аварій, у яких загинули 86 осіб.

У липні 2016 року Верховна Рада збільшила штраф за водіння в нетверезому стані утричі -  до 600 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (10 тисяч 200 гривень).

Теми: жертвиДТПполіція
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