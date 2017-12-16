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Поліція: За неполный год - 146 тысяч аварий и более 3 тысяч жертв

Суббота, 16 декабря 2017, 10:35
Поліція: За неполный год - 146 тысяч аварий и более 3 тысяч жертв

За январь-ноябрь 2017 года в Украине произошло 146 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3,058 тысяч человек, травмированы более 31 тыс.

Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков на итоговой годовой пресс-конференции главы Мининфраструктуры, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Жукова, за 2016 произошло 155 тыс. ДТП, в которых погибли 3,187 тыс. xеловек и 32 тыс. gолучили травмы.

"Для снижения количества ДТП и смертности в них в течение 2018-2020 годов планируется внедрение фотовидеофиксации нарушений на дорогах, увеличение размеров штрафов за вождение в нетрезвом состоянии, оставление места ДТП, управление транспортным средством без прав, управление лицом, лишенным прав", - заявил Жуков.

Также планируется внести ряд изменений в законодательство, в частности в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс, а также провести дополнительный набор сотрудников в патрульную полицию. 

В 2018 году запланировано патрулирование 5,5 тыс. км дорог международного и национального значения, а в 2020 году - 9 тыс. км в составе 2592 патрульных полицейских.

Как известно, ранее в полиции обнародовали количество ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения: за 10 месяцев текущего года произошло 965 таких аварий, в которых погибли 86 человек.

В июле 2016 года Верховная Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии втрое – до 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (10 тысяч 200 гривен).

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Темы: жертвыДТПполиция
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