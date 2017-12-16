Під будинком Ставицького в Києві запалили шини

У Києві під будинком Едуарда Ставицького - екс-міністра енергетики часів Януковича, який втік з України - невідомі запалили шини та обмалювали стіни будівлі і паркан.

Про це 16 грудня повідомляють "Схеми".

"Під будинком міністра-втікача Ставицького біля ботанічного саду в Києві невідомі палять шини. Причини і наміри поки не зрозумілі... На місце прибула поліція", - йдеться в повідомленні.

Невідомі розійшлися, залишивши після себе обмальовані паркан і стіни: "Злодій, зрадник, шахрай, бандит, поверни награбоване", "Ставицький підарешт".

Фото - "Схеми"

Як відомо, 24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Едуарда Ставицького в розшук, він підозрюється в розкраданні коштів в особливо великих розмірах.



ЗМІ повідомляли, що Ставицький був в Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг.

У травні 2017 року ГПУ зазначала, що офіційний Київ звернувся до ізраїльської сторони щодо передачі Україні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості.

На 28 грудня 2017 року ГПУ викликає на допит Ставицького для проведення слідчих дій у статусі підозрюваного в кримінальному провадженні.