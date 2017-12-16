Бойовики прицільними обстрілами зірвали ремонт ЛЕП біля Травневого

У суботу бойовики здійснювали прицільний обстріл зі стрілецької зброї по околиці н.п.Травневе, чим зірвали планові роботи працівників "ДТЕК" для відновлення пошкодженої лінії електропередач.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 16 грудня.

За даними штабу, вогонь вівся з 12:15 з тимчасово окупованого селища Гольмівський.

"У цей же час представники ДержНС проводили відновлення пошкоджених житлових будинків. Через сильний вогонь та небезпеку для життя військовослужбовці були змушені здійснити евакуацію ремонтно-відновлювальних груп ДТЕК та рятівників", - йдеться у повідомленні.