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Боевики прицельными обстрелами сорвали ремонт ЛЭП возле Майского

Суббота, 16 декабря 2017, 16:42

В субботу боевики вели прицельный обстрел из стрелкового оружия по окраине н.п.Майское, чем сорвали плановые работы сотрудников "ДТЭК" по восстановлению поврежденной линии электропередач.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 16 декабря.

По данным штаба, огонь велся с 12:15 с временно оккупированного поселка Гольмовский.

"В это же время представители ГосЧС проводили восстановление поврежденных жилых домов. Из-за сильного огня и опасности для жизни военнослужащие были вынуждены осуществить эвакуацию ремонтно-восстановительных групп ДТЭК и спасателей", - говорится в сообщении.

"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины и вести провокационный огонь по позициям Вооруженных Сил Украины на разных участках линии разграничения", - заявили в пресс-центре.

Темы: АТОэнергетикаавария
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