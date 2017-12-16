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Бойовики здійснили 11 обстрілів, використовуючи заборонену зброю

Субота, 16 грудня 2017, 17:30

З початку доби незаконні збройні формування здійснили 11 обстрілів, використовуючи заборонену мінськими угодами зброю, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведеннях станом на 18 годину суботи.

"Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші та вести провокативний вогонь по позиціях Збройних Сил України на різних ділянках лінії розмежування. Агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів різних видів та піхотного озброєння вели вогонь по українських опорних пунктах у районі Троїцького і Кримського.

На Донецькому напрямку бойовики весь день з перервами вели вогонь з 120-ти та 82-мм мінометів у районі Гнутового і Павлополя, а з озброєння БМП - довкола Водяного. Також під обстріли з легкого піхотного озброєння потрапило передмістя Авдіївки.

Як повідомлялося, у суботу бойовики здійснювали прицільний обстріл зі стрілецької зброї по околиці н.п.Травневе, чим зірвали планові роботи працівників "ДТЕК" для відновлення пошкодженої лінії електропередач.

Українська правда

Теми: АТОДонбасобстріл
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