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Боевики совершили 11 обстрелов, используя запрещенное оружие

Суббота, 16 декабря 2017, 17:30

С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 11 обстрелов, используя запрещенную минскими соглашениями оружие, украинские военные открывали огонь в ответ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводках по состоянию на 18 часов субботы.

"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины и вести провокационный огонь по позициям Вооруженных Сил Украины на разных участках линии разграничения. Агрессор и в дальнейшем применяет оружие, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики из минометов различных видов и пехотного вооружения вели огонь по украинским опорным пунктам в районе Троицкого и Крымского.

На Донецком направлении боевики весь день с перерывами вели огонь из 120-ти и 82-мм минометов в районе Гнутово и Павлополя, а из вооружения БМП - вокруг Водяного. Также под обстрелы из легкого пехотного вооружения попал пригород Авдеевки.

Как сообщалось, в субботу боевики вели прицельный обстрел из стрелкового оружия по окраине н.п.Майское, чем сорвали плановые работы сотрудников "ДТЭК" по восстановлению поврежденной линии электропередач.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассобстрел
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